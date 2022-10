Король Великої Британії Чарльз III зворушив світ фотографією у своєму кабінеті. Монарх тримає знімок із весілля свого сина Гаррі з Меган Маркл, що й помітили наглядові користувачі мережі.

Знімок із події принца в кабінеті Чарльза III помітили на відео, на якому монарх зустрівся з прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс. Вони обговорювали деталі подальших щотижневих зустрічей для обговорення того, що відбувається. У цей час оператор повернув об’єктив так, щоб глядач побачив інтер’єр кабінету.

NEW: The King held his first weekly audience with the Prime Minister @trussliz at Buckingham Palace this evening pic.twitter.com/1nmTBAzlLJ

На задньому плані красувалася колекція сімейних фотографій. Одне із зображень, зокрема, виявилося офіційним портретом королівської родини з весілля Маркл та Гаррі у 2018 році.

На знімку пара оточена своєю родиною – фото було зроблено у Віндзорському замку одразу після церковної церемонії.

It has been an incredible honor and privilege to document the Duke and Duchess of Sussex’s inspiring journey of love, hope and family; from the engagement photos, to the wedding portraits on Saturday.

Thank you to everyone at @kensingtonroyal and @theroyalfamily pic.twitter.com/uAcHp6COEk

— Alexi Lubomirski (@alexilubo) May 22, 2018