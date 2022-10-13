Король Великої Британії Чарльз III зворушив світ фотографією у своєму кабінеті. Монарх тримає знімок із весілля свого сина Гаррі з Меган Маркл, що й помітили наглядові користувачі мережі.

Знімок із події принца в кабінеті Чарльза III помітили на відео, на якому монарх зустрівся з прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс. Вони обговорювали деталі подальших щотижневих зустрічей для обговорення того, що відбувається. У цей час оператор повернув об’єктив так, щоб глядач побачив інтер’єр кабінету.

NEW: The King held his first weekly audience with the Prime Minister @trussliz at Buckingham Palace this evening pic.twitter.com/1nmTBAzlLJ — Lizzie Robinson (@LizzieITV) October 12, 2022

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На задньому плані красувалася колекція сімейних фотографій. Одне із зображень, зокрема, виявилося офіційним портретом королівської родини з весілля Маркл та Гаррі у 2018 році.

На знімку пара оточена своєю родиною – фото було зроблено у Віндзорському замку одразу після церковної церемонії.

It has been an incredible honor and privilege to document the Duke and Duchess of Sussex’s inspiring journey of love, hope and family; from the engagement photos, to the wedding portraits on Saturday.

Thank you to everyone at @kensingtonroyal and @theroyalfamily pic.twitter.com/uAcHp6COEk — Alexi Lubomirski (@alexilubo) May 22, 2018

Поруч із фотокарткою Чарльз III розмістив фото своєї покійної матері, королеви Єлизавети II разом із спадкоємцями – Чарльзом та принцами Вільямом та Джорджем.

Король залишив знімок також після рішення Гаррі та Меган відмовитися від королівських обов’язків у 2020 році. Тоді пара переїхала до Каліфорнії, що дещо погіршило їхні стосунки з іншими членами сім’ї.

Втім, зараз пара не поспішає знову зближуватись зі своїми родичами, навіть після смерті Єлизавети II. Зараз Гаррі та Меган шукають новий будинок, оскільки вони вже переросли свій маєток вартістю $14 млн.