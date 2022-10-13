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Пам’ять про кращі часи: у кабінеті Чарльза III помітили зворушливий знімок

13 Жовтня 2022, 15:18
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Пам’ять про кращі часи: у кабінеті Чарльза III помітили зворушливий знімок
Джерело: Depositphotos

Король Великої Британії Чарльз III зворушив світ фотографією у своєму кабінеті. Монарх тримає знімок із весілля свого сина Гаррі з Меган Маркл, що й помітили наглядові користувачі мережі.

Знімок із події принца в кабінеті Чарльза III помітили на відео, на якому монарх зустрівся з прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс. Вони обговорювали деталі подальших щотижневих зустрічей для обговорення того, що відбувається. У цей час оператор повернув об’єктив так, щоб глядач побачив інтер’єр кабінету.

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На задньому плані красувалася колекція сімейних фотографій. Одне із зображень, зокрема, виявилося офіційним портретом королівської родини з весілля Маркл та Гаррі у 2018 році.

На знімку пара оточена своєю родиною – фото було зроблено у Віндзорському замку одразу після церковної церемонії.

Поруч із фотокарткою Чарльз III розмістив фото своєї покійної матері, королеви Єлизавети II разом із спадкоємцями – Чарльзом та принцами Вільямом та Джорджем.

Король залишив знімок також після рішення Гаррі та Меган відмовитися від королівських обов’язків у 2020 році. Тоді пара переїхала до Каліфорнії, що дещо погіршило їхні стосунки з іншими членами сім’ї.

Втім, зараз пара не поспішає знову зближуватись зі своїми родичами, навіть після смерті Єлизавети II. Зараз Гаррі та Меган шукають новий будинок, оскільки вони вже переросли свій маєток вартістю $14 млн.

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Меган Маркл Принц Гаррі Чарльз ІІІ
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