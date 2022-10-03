Принц Гарри и Меган Маркл ищут новое жилье для своей семьи в Калифорнии. Как оказалось, их владения стоимостью $14 млн не подходят для герцога и герцогини.

По заявлению инсайдеров, члены королевской семьи переросли свой особняк в Монтесито, и начали присматриваться к соседнему району, где дома стоят до $22 млн.

Новый район вмещает в себя огромное количество интересных мест для досуга, включая загородный клуб, гольф-клуб, теннисный корт и конные тропы.

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Не исключено, что пара уже приобрела недвижимость, но пока не подтвердила это. Примечательно, что их особняк в Монтесито также соседствуем и с другими знаменитостями — рядом живут Кэти Перри, Адам Левин и Дженнифер Энистон.

Новый район более тихий, чего и добивается королевская семья для своих детей. Также на это решение могла повлиять возросшая преступность в Монтесито, из-за чего полиция была вынуждена поставить больше камер у особняка Гарри и Меган.

Впрочем, у герцога сейчас и без вопросов с недвижимостью трудности в жизни — мемуары Гарри могут не выпустить. На это решение хотят повлиять помощники Букингемского дворца. Информация из воспоминаний принца может негативно сказаться на репутации всей семьи.