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Память о лучших временах: в кабинете Чарльза III заметили трогательный снимок

13 октября 2022, 15:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Память о лучших временах: в кабинете Чарльза III заметили трогательный снимок
Источник: Depositphotos

Король Великобритании Чарльз III растрогал мир фотографией в своем кабинете. Монарх держит снимок со свадьбы своего сына Гарри с Меган Маркл, что и заметили наблюдательные пользователи сети.

Снимок с важного события принца в кабинете Чарльза III заметили на видео, на котором монарх встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Они обсуждали детали дальнейших еженедельных встреч для обсуждаения происходящего. В это время оператор повернул объектив так, чтобы зритель увидел интерьер кабинета.

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На заднем плане красовалась коллекция семейных фотографий. Одно из изображений, в частности, оказалось официальным портретом королевской семьи со свадьбы Маркл и Гарри в 2018 году.

На снимке пара окружена своей семьей — фото было сделано в Виндзорском замке сразу после церковной церемонии.

Рядом с фотокарточкой Чарльз III разместил фото своей покойной матери, королевы Елизаветы II вместе с наследниками — Чарльзом и принцами Уильямом и Джорджем.

Король оставил снимок также после решения Гарри и Меган отказаться от королевских обязанностей в 2020 году. Тогда пара переехала в Калифорнию, что несколько ухудшило их отношения с другими членами семьи.

Впрочем, сейчас пара не спешит снова сближаться со своими родственниками, даже после смерти Елизаветы II. Сейчас Гарри и Меган ищут новый дом, так как они уже переросли своей поместье стоимостью в $14 млн.

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