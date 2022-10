Король Великобритании Чарльз III растрогал мир фотографией в своем кабинете. Монарх держит снимок со свадьбы своего сына Гарри с Меган Маркл, что и заметили наблюдательные пользователи сети.

Снимок с важного события принца в кабинете Чарльза III заметили на видео, на котором монарх встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Они обсуждали детали дальнейших еженедельных встреч для обсуждаения происходящего. В это время оператор повернул объектив так, чтобы зритель увидел интерьер кабинета.

NEW: The King held his first weekly audience with the Prime Minister @trussliz at Buckingham Palace this evening pic.twitter.com/1nmTBAzlLJ

На заднем плане красовалась коллекция семейных фотографий. Одно из изображений, в частности, оказалось официальным портретом королевской семьи со свадьбы Маркл и Гарри в 2018 году.

На снимке пара окружена своей семьей — фото было сделано в Виндзорском замке сразу после церковной церемонии.

