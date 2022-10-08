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Персони

Через дитячі травми і Чарльза III: принц Гаррі став залежним від Меган Маркл

8 Жовтня 2022, 17:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Принц Гаррі
Джерело: Depositphotos

Принц Гаррі дуже залежить від своєї дружини Меган Маркл. Все через дитячу травму, яку йому завдав король Чарльз III ще в дитинстві.

Про це заявив королівський біограф Том Бауер, який дуже тісно знайомий зі ситуацією в сім’ї монарха.

– Принц Гаррі чіпляється за Меган. Його можна порівняти з людиною, яка хапається за рятувальний круг, – заявив Том.

Як виявилось, герцогиня задовольняє всі потреби принца. До того ж і у сина короля не все так гладко в житті – його автор книг про зіркову сім’ю називає зіпсованим та дуже стурбованим.

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– Він психологічно травмований і смертю матері, і поводженням батька з матір’ю, і самим Гаррі, коли він був дитиною, – стверджує Бауер.

Відомо, що Гаррі було лише 12, коли сталася трагічна смерть принцеси Діани. Раніше принц звинуватив свого батька у болях та стражданнях під час інтерв’ю у 2021 році.

І хоча Меган стверджувала, що до знайомства з Гаррі мало що знала про королівську родину, все було інакше.

Ще до зустрічі з принцом вона ретельно вивчила його і як розумна жінка з великим досвідом точно знала, на які кнопки натискати, — стверджує біограф Page Six.

Гаррі був нещасний, і актриса запропонувала йому вихід – відмовитися від своїх королівських обов’язків у 2020 році. Бауер підкреслює, що Гаррі був нещасним як старший член королівської сім’ї, і Маркл запропонувала вихід.

Втім, і у Меган із новим королем відносини далеко не найкращі. Як виявилось, Чарльз III називає Маркл хімічним елементом Вольфрам. Все через жорсткий характер герцогині.

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Джерело
PageSix
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Меган Маркл Принц Гаррі
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