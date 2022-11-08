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Памфір, Цензорка та Будинок зі скалок: українські фільми номінували на Європейську кінопремію

8 Листопада 2022, 19:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Памфир

Фільм Памфір українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука номінували на нагороду Європейської кіноакадемії. Робота вже встигла привернути до себе увагу світового кіносуспільства і продовжує збирати нагороди.

Так, картина Памфір змагатиметься з п’ятьма іншими фільмами за перемогу у категорії Найкращий дебютний повнометражний фільм на заході European Discovery – Prix Fipresci. Нагороду вручатимуть на European Film Awards 10 грудня 2022 року.

Зараз дивляться

Втім, не лише Памфір із картин українського виробництва боротиметься за нагороди. Так, у категорії Найкращий дебютний повнометражний фільм також є робота Цензорка, який створювався у співпраці з Чехією та Словаччиною.

За нагороду в номінації Європейський документальний фільм боротиметься дансько-українсько-шведська картина Будинок зі скалок.

Також у категорії документалок битиметься фільм Маріуполь 2, який розповідає про війну в Україні. Щоправда, робота не українського виробництва.

Нагадаємо, що зовсім недавно фільм Памфір українська національна премія Кіноколо визнала найкращим одразу у п’яти номінаціях. Також оператор картини українець Микита Кузьменко завоював нагороду на кінофестивалі незалежного кіно Raindance у Лондоні. Він виграв у категорії Найкраща операторська робота.

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Війна в Україні Фільм
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