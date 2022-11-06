Оператор-постановщик фильма Памфир Никита Кузьменко выборол престижную награду на кинофестивале независимого кино Raindance в Лондоне. Украинец победил в номинации Лучшая операторская работа.

Известно, что картину снимал режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук. История расскажет об событиях на Западе Украине, где накануне праздника Маланки к своей семьей возвращается главный герой — Памфир.

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Его главная задача — исправить ошибки своего сына. В этом будет замешано его криминальное прошлое, и активных картин в фильме предостаточно.

После поджога храма его ребенком у главного героя назад дороги нет.

В прокат картина попала 2 ноября, и он появится в кинотеатрах огромного количества стран. Премьера состоялась в Каннах в программе Двухнедельник режиссеров.

Помимо международного признания, фильм Памфир также заслужил огромное количество наград и в Украине. Национальная премия Кіноколо признала картину лучшей в номинациях Открытие года, Лучший актер, Лучший сценарий, Лучшая режиссура, Лучший игровой полнометражный фильм.

Напомним, что во всем мире также высоко ценятся и военные украинские фильмы. Права на показ документальных фильмов Главный вокзал. Берлин, 9 жизней, Потерянный дом и Мариуполь. Неутраченная надежда продали уже в 20 стран мира.