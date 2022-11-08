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Памфир, Цензорка и Дом из заноз: украинские фильмы номинировали на Европейскую кинопремию

8 ноября 2022, 19:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Памфир

Фильм Памфир украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука номинировали на награду Европейской киноакадемии. Работа уже успела привлечь к себе внимание мирового кинообщества, и продолжает собирать награды.

Так, картина Памфир будет соперничать с пятью другими фильмами за победу в категории Лучший дебютный полнометражный фильм на мероприятии European Discovery — Prix Fipresci. Награду будут вручать на мероприятии European Film Awards 10 декабря 2022 года.

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Впрочем, не только Памфир из картин украинского производства будет бороться на награды. Так, в категории Лучший дебютный полнометражный фильм также присутствует работа Цензорка, который создавался в сотрудничестве с Чехией и Словакией.

За награду в Европейский документальный фильм будет бороться данско-украинско-шведская картина Дом из заноз.

Также в категории документалок будет сражаться фильм Мариуполь 2, который рассказывает о войне в Украине. Правда, работа не украинского производства.

Напомним, что совсем недавно фильм Памфир — ранее украинская национальная премия Кіноколо признала картину лучшей сразу в пяти номинациях. Также оператор картины, украинец Никита Кузьменко завоевал награду на кинофестивале независимого кино Raindance в Лондоне. Он выиграл в категории Лучшая операторская работа.

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