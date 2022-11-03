Права на показ документальних фільмів про війну в Україні продали в десятки країн світу

Права на покази документальних фільмів Головний вокзал. Берлін, 9 життів, Втрачений дім і Маріуполь. Невтрачена надія продали вже у 20 країн світу.

3 листопада відбулася прем’єра фільму Втрачений дім на Romanian Public Television (Румунія), а за тиждень канал представить румунським телеглядачам фільм Головний вокзал. Берлін.

– З моменту вторгнення в Україну російських військ румунський народ всіляко допомагав усім українцям, які прибули до румунських кордонів, зустрічаючи їх із найбільшою теплотою і турботою, приймаючи їх у своїх будинках – як своїх сестер, братів і дітей.

TVR – Румунське національне телебачення – показує події, що розгортаються драми з України в різних жанрах в ефірі та на сайті. На одному з каналів групи – ТВР 3 – з понеділка по неділю транслюються програми українського телебачення для українців, які знайшли захист у Румунії.

Показ документальних фільмів Об’єднання Українських Продюсерів є логічним продовженням цього. Ми всім серцем співчуваємо людям в Україні, які намагаються продовжити жити всередині цього жахливого конфлікту, – зазначила Лаура Флореску, відділ кіно Румунського громадського телебачення.