Права на показ документальних фільмів про війну в Україні продали в десятки країн світу

Права на покази документальних фільмів Головний вокзал. Берлін, 9 життів, Втрачений дім і Маріуполь. Невтрачена надія продали вже у 20 країн світу.
3 листопада відбулася прем’єра фільму Втрачений дім на Romanian Public Television (Румунія), а за тиждень канал представить румунським телеглядачам фільм Головний вокзал. Берлін.
– З моменту вторгнення в Україну російських військ румунський народ всіляко допомагав усім українцям, які прибули до румунських кордонів, зустрічаючи їх із найбільшою теплотою і турботою, приймаючи їх у своїх будинках – як своїх сестер, братів і дітей.
TVR – Румунське національне телебачення – показує події, що розгортаються драми з України в різних жанрах в ефірі та на сайті. На одному з каналів групи – ТВР 3 – з понеділка по неділю транслюються програми українського телебачення для українців, які знайшли захист у Румунії.
Показ документальних фільмів Об’єднання Українських Продюсерів є логічним продовженням цього. Ми всім серцем співчуваємо людям в Україні, які намагаються продовжити жити всередині цього жахливого конфлікту, – зазначила Лаура Флореску, відділ кіно Румунського громадського телебачення.
Також права на покази фільмів ОУП придбали телеканали Польщі, Ірландії, Норвегії, Ізраїлю, Португалії, Іспанії, Естонії, Латвії та ін.
Переговори щодо продажу показів фільмів на інші території продовжуються. І доки світ дивиться перші чотири фільми ОУП, знімальні команди продовжують роботу над новими проєктами. Загалом у роботі Об’єднання сьогодні десять документальних фільмів і один художній.