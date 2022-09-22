Зірка українського тенісу Олександр Долгополов та чинна тенісистка Леся Цуренко висловилися щодо часткової мобілізації в Росії.

Так, Долгопалов відреагував на твіт російського економіста Максима Миронова, який ще 22 лютого виступив проти повномасштабної війни в Україні та продовжує це робити досі.

У своєму повідомленні Миронов написав, що послухав останнє звернення президента РФ, де той заявив про мобілізацію, зазначивши, що кривавий диктатор збожеволів.

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– Ой, виявилося тепер замість страху палиці та скиглі, доведеться йти вмирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло, – жорстко відреагував Олександр.

Слід зазначити, що сам Долгополов стоїть на захисті України. Він приїхав після початку війни і вступив до лав ЗСУ.

Тенісистка Леся Цуренко також не стала мовчати, оприлюднивши в Instagram-stories звернення до всіх росіян.

– Росіяни, може вже хоч зараз настав час виходити на вулиці? Чи, може, вже час почати висловлювати свій протест? Вам уже дозволили називати війну війною? – Написала спортсменка.

Раніше ведучий Володимир Остапчук потролив зірок-путіністів після того, як у РФ оголосили часткову мобілізацію. Він оприлюднив знімки артистів, які підтримують чи замовчують війну в Україні, але їх також можуть призвати.

Фото: Олександр Долгополов, Леся Цуренко