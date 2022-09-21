Телеведучий Володимир Остапчук потролив зірок-путіністів після того, як у Росії оголосили часткову мобілізацію.

В Instagram він оприлюднив фото артистів, які підтримують або замовчують війну в Україні, але їх також можуть призвати. Серед них можна побачити затятих путіністів Тіматі, Філіпа Кіркорова, Олега Газманова, Миколу Баскова, Джигана.

Також Володимир посміявся, що за кордон вони вже не встигнуть виїхати.

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– До уваги російських військкоматів. Була б крута інтеграція з Aviasales, але їх уже не випустять, – написав Остапчук.

Користувачі мережі оцінили гумор ведучого, а також згадали у коментарях інших шанувальників кривавого диктатора.

Ще Расторгуєва забув. Маршала алкогольних військ.

Лепса забули!

Ларісу Доліну в медсестри.

Регіну Тороденко та Влада Топалова туди ж!

Батальйон деб**ів готовий!

Гаріка Харламова ще.

Як же син Тіни Канделакі?

А де офіцер гола ду*а Тарзан?

Нехай першими йдуть на фронт.

Ані Лорак у санітарки!

Тільки фотографуватись вміють. Ноги в руки і сюди. Ми вас зустрінемо.

Елітна армія жмуриків, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ під час свого звернення про проведення фейкових референдумів.

За словами диктатора, частковій мобілізації підлягають лише громадяни, які перебувають у запасі, а також ті, хто вже проходив службу.