Телеведучий Володимир Остапчук потролив зірок-путіністів після того, як у Росії оголосили часткову мобілізацію.
В Instagram він оприлюднив фото артистів, які підтримують або замовчують війну в Україні, але їх також можуть призвати. Серед них можна побачити затятих путіністів Тіматі, Філіпа Кіркорова, Олега Газманова, Миколу Баскова, Джигана.
Також Володимир посміявся, що за кордон вони вже не встигнуть виїхати.
– До уваги російських військкоматів. Була б крута інтеграція з Aviasales, але їх уже не випустять, – написав Остапчук.
Користувачі мережі оцінили гумор ведучого, а також згадали у коментарях інших шанувальників кривавого диктатора.
- Ще Расторгуєва забув. Маршала алкогольних військ.
- Лепса забули!
- Ларісу Доліну в медсестри.
- Регіну Тороденко та Влада Топалова туди ж!
- Батальйон деб**ів готовий!
- Гаріка Харламова ще.
- Як же син Тіни Канделакі?
- А де офіцер гола ду*а Тарзан?
- Нехай першими йдуть на фронт.
- Ані Лорак у санітарки!
- Тільки фотографуватись вміють. Ноги в руки і сюди. Ми вас зустрінемо.
- Елітна армія жмуриків, – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ під час свого звернення про проведення фейкових референдумів.
За словами диктатора, частковій мобілізації підлягають лише громадяни, які перебувають у запасі, а також ті, хто вже проходив службу.