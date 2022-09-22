Звезда украинского тенниса Александр Долгополов и действующая теннисистка Леся Цуренко высказались насчет частичной мобилизации в России.

Так, Долгопалов отреагировал на твит российского экономиста Максима Миронова, который еще 22 февраля выступил против полномасштабной войны в Украине и продолжает это делать по сей день.

В своем сообщении Миронов написал, что послушал последнее обращения президента РФ, где тот заявил о мобилизации, отметив, что кровавый диктатор сошел с ума.

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— Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти умирать. Не сложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне до этого не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не получилось, — жестко отреагировал Александр.

Стоит отметить, что сам Долгополов стоит на защите Украины. Он приехал после начала войны и вступил в ряды ВСУ.

Теннисистка Леся Цуренко также не стала молчать, обнародовав в Instagram-stories обращение ко всем россиянам.

— Россияне, может уже хоть сейчас пора выходить на улицы? Или, может, уже пора начать выражать свой протест? Вам же уже разрешили называть войну войной? — Написала спортсменка.

Ранее ведущий Владимир Остапчук потроллил звезд-путинистов после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию. Он обнародовал снимки артистов, которые поддерживают или замалчивают войну в Украине, а также могут быть призваны.

Фото: Александр Долгополов, Леся Цуренко