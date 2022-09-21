Зірка серіалу Свати Анна Кошмал прокоментувала початок мобілізації в Росії та звернулася до своїх колег із РФ. Артистка здивована, що сусідня країна продовжує лише знищувати, замість того, щоб створювати та покращувати життя.

Своїми думками зірка поділилася в Instagram.

– Сусідня країна продовжує розв’язувати найкривавішу і найстрашнішу війну 21-го століття і готова всіх знищити – своїх та чужих, лише заради божевільних амбіцій, – вважає Анна.

Кошмал також додала, що її колеги з Росії пишуть про те, що все добре, і час для спорту зараз не найлегший. Артистка закликала зупинити Росію, інакше війна, розв’язана на території України, торкнеться й акторів із РФ.

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– Повірте, доки ви це не зупините, нічого хорошого не буде! Війна, яку розв’язала ваша країна, торкнеться й вас. За вами вже йдуть! Рано чи пізно вам доведеться дуже дорого розплачуватися, – додала Анна.

Нагадаємо, що раніше Кошмал розповіла, якою мовою розмовляє син. Разом зі своїм чоловіком артистка вирішила, що чотирирічний Михайло спілкуватиметься лише українською. Зірка рада, що завжди йшла за покликом внутрішнього голосу.