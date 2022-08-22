Співачка Оля Полякова спалила свій російський кокошник, який допоміг їй стати популярним. Про це зірка розповіла в Instagram та поділилася кадрами спалення неприйнятного в Україні атрибуту.

На знімках артистка стоїть у білій сукні та вінку на голові на вершині гори, з якого видніється столиця. Зірка вирішила не витрачати час на безпеку у лісі – багаття розвели буквально у сухій траві.

Полякова зізналася, що її глядач в Україні, і разом із ним переживає всі події восьми років. Як і всі українці, вона намагається відірвати з себе все, щоб було пов’язано з РФ.

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– Мій перший великий успіх прийшов з образом, який багато хто пам’ятає досі. Головний убір, російський кокошник зробив мене відомою артисткою і за межами країни. Я вже давно відмовилася від кокошника і змінила його на корону, хоч він мені здавався невинним предметом, – зізналася Оля.

Знімки показали, що артистка кинула кокошник у багаття, після чого повалив чорний дим.

– Я хочу, щоб у всіх, хто йде до нас із війною, відбирало руки та ноги, боліла голова та рвало, – поділилася своїми емоціями зірка.

Відомо, що артистка повернулася до України в середині літа, а доньки Полякової повернулися у серпні.