Певица Оля Полякова сожгла свой российский кокошник, который помог ей стать популярной. Об этом звезда рассказала в Instagram и поделилась кадрами сожжения неприемлемого в Украине аттрибута.

На снимках артистка стоит в белом платье и венке на голове на вершине горы, с которого виднеется столица. Звезда решила не тратить время на безопасность в лесу — костер развели буквально в сухой траве.

Полякова призналась, что ее зритель в Украине, и вместе с ним переживает все события восьми лет. Как и все украинцы, она пытается оторвать из себя все, чтобы было связано с РФ.

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— Мой первый большой успех пришел с образом, который многие помнят до сих пор. Головной убор, русский кокошник сделал меня известной и узнаваемой артисткой и за пределами страны. Я уже давно отказалась от кокошника и сменила его на корону, хоть он мне и казался невинным предметом, — призналась Оля.

Снимки показали, что артистка бросила кокошник в костер, после чего повалил черный густой дым.

— Я хочу, чтобы у всех, кто идет к нам с войной, отбирало руки и ноги, болела голова и рвало, — поделилась своими эмоциями звезда.

Известно, что артистка вернулась в Украину в средине лета, а дочери Поляковой вернулись в августе.