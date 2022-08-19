Певица Оля Полякова впервые за полгода войны решила привезти в Украину дочерей – 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису.

В своем Instagram Полякова показала видео, на котором видно, как девочки с рюкзаками и гитарами отправляются в Украину.

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– Вот такие девочки с гитарами, музыканты, едут домой, в Украину! – прокомментировала певица.

До этого времени дети артистки находились во Франции в гостях у российской журналистки Ники Белоцерковской. Полякова не раз рассказывала, что Маша и Алиса давно хотели вернуться домой, однако артистка переживала их безопасность. Сама Полякова вернулась в Украину раньше и даже успела дать концерт в киевском метро.

17-летняя Маша Полякова в этом году дистанционно окончила 11 класс и вскоре начнет обучение в Великобритании.