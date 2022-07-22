Відома українська співачка Оля Полякова закликала не розколювати суспільство через мову, бо це лише підігравання ворогу.

Про це вона заявила в інтерв’ю журналістці Вікна-новини Вікторії Покатіловій.

– Ми повинні розуміти, хто для нас ворог. Ми знаємо, хто наш ворог, ми його бачимо, і знаємо, як з ним боротися. З ним варто воювати. А ось те, що ми влаштовуємо срачі всередині нашого суспільства з різних приводів. Останній хейт – це мовне питання. Ви розумієте, що країна, де йде війна, і де люди продовжують говорити і українською, і російською.

Ви ж бачите, ми всі переходимо на українську. Навіть ті, хто ніколи не говорив українською, говорять. Але розколювати суспільство всередині – треба подумати, кому це потрібно. А зараз це відбувається. Суспільство розколюють, а це на руку нашим ворогам, – зазначила Полякова.