Відома канадська співачка Селін Діон випустить фільм про свою хворобу. Так, у картині від Amazon розкажуть про синдром ригідної людини, який був діагностований у зірки.

Селін Діон зніме фільм про свою недугу

Зйомкою картини під назвою I Am: Céline Dion займеться компанія Amazon-MGM. Це буде документальна робота, яка охопить невеликий період життя співачки. Фільм розповість про зіткнення Селін із захворюванням, яке вразило її спинний і головний мозок.

Так, Діон розповість більше про те, як бореться із синдромом ригідної людини та намагається зберегти над собою контроль і повернутися у світ музики.

Зараз дивляться

– Останні кілька років стали для мене таким випробуванням. Я дізналася про хворобу і навчилася жити з нею та керувати. У міру повернення до своєї музичної кар’єри, я зрозуміла, як сильно мені не вистачало моїх шанувальників, – зазначила співачка.

Зірка висловила сподівання, що цей фільм підвищить обізнаність про синдром ригідної людини в суспільстві, оскільки зараз ця хвороба маловідома.

Відомо, що цей синдром є неврологічним захворюванням. Недуга може спричиняти м’язову ригідність і болісні спазми в нижній частині спини, ніг і тулуба.

Утім, є й ті зірки, які не поспішають показувати картини зі своєю участю. Приміром, Раян Гослінг пояснив, чому він досі не показував своїм донькам фільм Барбі. За словами артиста, він не знає, як вони на це відреагують, і чи варто взагалі їм бачити батька в такій ролі.