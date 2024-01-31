Известная канадская певица Селин Дион выпустит фильм о своей болезни. Так, в картине от Amazon расскажут о синдроме ригидного человека, который был диагностирован у звезды.

Селин Дион снимет фильм о своем недуге

Съемкой картины под названием I Am: Céline Dion займется компания Amazon-MGM. Это будет документальная работа, которая охватит небольшой период жизни певицы. Фильм расскажет о столкновении Селин с заболеванием, которое поразило ее спинной и головной мозг.

Так, Дион расскажет больше о том, как борется с синдромом ригидного человека и старается сохранить над собою контроль и вернуться в мир музыки.

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— Последние несколько лет стали для меня таким испытанием. Я узнала о болезни и научилась жить с нею и управлять. По мере возвращения к своей музыкальной карьере, я поняла, как сильно мне не хватало моих поклонников, — отметила певица.

Звезда выразила надежду, что этот фильм повысит осведомленность о синдроме ригидного человека в обществе, поскольку сейчас эта болезнь малоизвестна.

Известно, что этот синдром является неврологическим заболеванием. Недуг может вызывать мышечную ригидность и болезненные спазмы в нижней части спины, ног и туловища.

Впрочем, есть и те звезды, которые не спешат показывать картины со своим участием. К примеру, Райан Гослинг объяснил, почему он до сих пор не показывал своим дочерям фильм Барби. По словам артиста, он не зает, как они на это отреагируют, и стоит ли вообще им видеть отца в такой роли.