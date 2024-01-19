Голлівудський актор Раян Гослінг пояснив, чому він досі не показував своїм дочкам фільм Барбі, у якому зіграв Кена. Картина вийшла влітку 2023 року і стала однією з найуспішніших за весь рік.

Чому Раян Гослінг не показує дітям фільм Барбі

Не секрет, що актора хвалять за його гру у фільмі – він харизматично зіграв Кена, а його легендарна пісня I’m Just Ken отримала премію Critics Choice Awards.

Сам Гослінг зізнався, що не знає, в якому віці потрібно показати своїм дітям фільм – 10-річній Есмеральді та 8-річній Амаді.

Зараз дивляться

– Я не знаю, чи варто їм дивитися на свого батька в ролі Кена, і в якому віці це краще зробити. Це стає досить божевільним. Але вони бачили уривки картини, і одного разу прийшли на зйомки, коли знімався в музичній сцені, – заявив Раян.

Роль Кена була дуже успішною для Гослінга – багато критиків вважають, що це була одна з найсильніших ролей 2023 року.

Ще у 2022 році Гослінг розповів, чому погодився зніматися в Барбі – як виявилося, артиста зачепив сценарій фільму. Перед тим як погодитися, актор вирішив усе обміркувати, і вийшовши на вулицю побачив ляльку Кена і розчавлений лимон. Схоже, це був знак. Сам же Раян зізнався, що грати пластикову ляльку набагато складніше, ніж вбивцю або найманця.