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Понад $20 млн: скільки Кіану Рівз заробив за всі фільми про Джона Віка

30 Січня 2024, 16:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кіану Рівз
Джерело: Depositphotos

Стало відомо, скільки канадський актор Кіану Рівз заробив за всі чотири фільми про Джона Віка. Наразі у розробці перебуває п’ята частина кінострічки.

Скільки Кіану Рівз заробив на франшизі Джон Вік

Перший фільм Джон Вік вийшов 2014 року і приніс зірці базову зарплату в розмірі від $1 до $2 млн. За зйомки в другій частині Кіану заплатили вже більше – від $2 до $2,5 млн.

Скільки Рівз заробив за третього Джона Віка, точно не відомо, проте можна зробити висновки, що більше, ніж за перші два. Бюджет франшизи неухильно зростав.

Зараз дивляться

Прем’єра Джона Віка 4 відбулася в березні 2023 року, і завдяки величезному збільшенню бюджету він став найдорожчим фільмом франшизи. За нього Кіану заробив колосальні $15 млн.

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Терміни виходу п’ятого фільму ще не названо, але в травні 2023 року підтвердили, що він перебуває в розробці.

Джерело
Daily Mail
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Кіану Рівз
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