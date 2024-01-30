Стало відомо, скільки канадський актор Кіану Рівз заробив за всі чотири фільми про Джона Віка. Наразі у розробці перебуває п’ята частина кінострічки.

Скільки Кіану Рівз заробив на франшизі Джон Вік

Перший фільм Джон Вік вийшов 2014 року і приніс зірці базову зарплату в розмірі від $1 до $2 млн. За зйомки в другій частині Кіану заплатили вже більше – від $2 до $2,5 млн.

Скільки Рівз заробив за третього Джона Віка, точно не відомо, проте можна зробити висновки, що більше, ніж за перші два. Бюджет франшизи неухильно зростав.

Зараз дивляться

Прем’єра Джона Віка 4 відбулася в березні 2023 року, і завдяки величезному збільшенню бюджету він став найдорожчим фільмом франшизи. За нього Кіану заробив колосальні $15 млн.

Терміни виходу п’ятого фільму ще не названо, але в травні 2023 року підтвердили, що він перебуває в розробці.