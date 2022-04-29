Співачка Світлана Тарабарова презентувала пісню з актуальною назвою для українців – Дорога додому.

Артистка наголосила, що знає, про що наразі мріють люди з України. Композицію виконавиця присвятила ЗСУ, ТРО, волонтерам, лікарям, ДСНС.

– Я знаю, про що ти мрієш… Увімкни звук і давай мріяти разом, – написала Тарабарова в Instagram.

Шанувальники творчості Світлани оцінили трек, зазначивши непохитну віру в перемогу.

Дорога додому… Які сильні слова.

Дякуємо за пісню! Вона особлива для багатьох.

Співатимемо цю пісню всі разом удома!

Як же хочеться, щоб вже зовсім скоро на нас усіх чекала дорога додому.

Найкраща дорога – дорога додому… Дуже шкода, що раніше не цінували, – пишуть у коментарях Тарабарової.

Раніше Світлана Тарабарова представила пісню Close the sky. У ній співачка закликала закрити небо над Україною. Представлений трек також супроводжується відеорядом – різні моменти та наслідки бомбардувань російських агресорів.