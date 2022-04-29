Співачка Світлана Тарабарова презентувала пісню з актуальною назвою для українців – Дорога додому.
Артистка наголосила, що знає, про що наразі мріють люди з України. Композицію виконавиця присвятила ЗСУ, ТРО, волонтерам, лікарям, ДСНС.
– Я знаю, про що ти мрієш… Увімкни звук і давай мріяти разом, – написала Тарабарова в Instagram.
Шанувальники творчості Світлани оцінили трек, зазначивши непохитну віру в перемогу.
- Дорога додому… Які сильні слова.
- Дякуємо за пісню! Вона особлива для багатьох.
- Співатимемо цю пісню всі разом удома!
- Як же хочеться, щоб вже зовсім скоро на нас усіх чекала дорога додому.
- Найкраща дорога – дорога додому… Дуже шкода, що раніше не цінували, – пишуть у коментарях Тарабарової.
Раніше Світлана Тарабарова представила пісню Close the sky. У ній співачка закликала закрити небо над Україною. Представлений трек також супроводжується відеорядом – різні моменти та наслідки бомбардувань російських агресорів.