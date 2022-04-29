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Особлива для багатьох: Світлана Тарабарова презентувала пісню Дорога додому

29 Квітня 2022, 18:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Особлива для багатьох: Світлана Тарабарова презентувала пісню Дорога додому

Співачка Світлана Тарабарова презентувала пісню з актуальною назвою для українців – Дорога додому.

Артистка наголосила, що знає, про що наразі мріють люди з України. Композицію виконавиця присвятила ЗСУ, ТРО, волонтерам, лікарям, ДСНС.

– Я знаю, про що ти мрієш… Увімкни звук і давай мріяти разом, – написала Тарабарова в Instagram.

Шанувальники творчості Світлани оцінили трек, зазначивши непохитну віру в перемогу.

  • Дорога додому… Які сильні слова.
  • Дякуємо за пісню! Вона особлива для багатьох.
  • Співатимемо цю пісню всі разом удома!
  • Як же хочеться, щоб вже зовсім скоро на нас усіх чекала дорога додому.
  • Найкраща дорога – дорога додому… Дуже шкода, що раніше не цінували, – пишуть у коментарях Тарабарової.

Раніше Світлана Тарабарова представила пісню Close the sky. У ній співачка закликала закрити небо над Україною. Представлений трек також супроводжується відеорядом – різні моменти та наслідки бомбардувань російських агресорів.

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Теги
Пісня, прем’єра, Світлана Тарабарова
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