Певица Светлана Тарабарова презентовала песню с актуальным названием для украинцев — Дорога додому.

Артистка отметила, что знает, о чем сейчас мечтают люди из Украины. Композицию исполнительница посвятила ВСУ, ТРО, волонтерам, врачам, ГСЧС.

— Я знаю, о чем ты мечтаешь… Включи звук и давай мечтать вместе, — написала Тарабарова в Instagram.

Поклонники творчества Светланы оценили трек, отметив непреклонную веру в победу.

Дорога домой… Какие сильные слова.

Спасибо за песню! Она особенная для многих.

Будем петь эту песню все вместе дома!

Как же хочется, чтобы уже совсем скоро нас всех ждала дорога домой.

Лучшая дорога — дорога домой… Очень жаль, что раньше этого не ценили, — пишут в комментариях Тарабаровой.

Ранее Светлана Тарабарова представила песню Close the sky. В ней певица призвала закрыть небо над Украиной. Представленный трек также сопровождается видеорядом — разные моменты и последствия бомбардировок российских агрессоров.