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Особенная для многих: Светлана Тарабарова презентовала песню Дорога додому

29 апреля 2022, 18:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Особенная для многих: Светлана Тарабарова презентовала песню Дорога додому

Певица Светлана Тарабарова презентовала песню с актуальным названием для украинцев — Дорога додому.

Артистка отметила, что знает, о чем сейчас мечтают люди из Украины. Композицию исполнительница посвятила ВСУ, ТРО, волонтерам, врачам, ГСЧС.

— Я знаю, о чем ты мечтаешь… Включи звук и давай мечтать вместе, — написала Тарабарова в Instagram.

Поклонники творчества Светланы оценили трек, отметив непреклонную веру в победу.

  • Дорога домой… Какие сильные слова.
  • Спасибо за песню! Она особенная для многих.
  • Будем петь эту песню все вместе дома!
  • Как же хочется, чтобы уже совсем скоро нас всех ждала дорога домой.
  • Лучшая дорога — дорога домой… Очень жаль, что раньше этого не ценили, — пишут в комментариях Тарабаровой.

Ранее Светлана Тарабарова представила песню Close the skyВ ней певица призвала закрыть небо над Украиной. Представленный трек также сопровождается видеорядом — разные моменты и последствия бомбардировок российских агрессоров.

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Теги
Песня, прем’єра, Светлана Тарабарова
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