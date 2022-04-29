Певица Светлана Тарабарова презентовала песню с актуальным названием для украинцев — Дорога додому.
Артистка отметила, что знает, о чем сейчас мечтают люди из Украины. Композицию исполнительница посвятила ВСУ, ТРО, волонтерам, врачам, ГСЧС.
— Я знаю, о чем ты мечтаешь… Включи звук и давай мечтать вместе, — написала Тарабарова в Instagram.
Поклонники творчества Светланы оценили трек, отметив непреклонную веру в победу.
- Дорога домой… Какие сильные слова.
- Спасибо за песню! Она особенная для многих.
- Будем петь эту песню все вместе дома!
- Как же хочется, чтобы уже совсем скоро нас всех ждала дорога домой.
- Лучшая дорога — дорога домой… Очень жаль, что раньше этого не ценили, — пишут в комментариях Тарабаровой.
Ранее Светлана Тарабарова представила песню Close the sky. В ней певица призвала закрыть небо над Украиной. Представленный трек также сопровождается видеорядом — разные моменты и последствия бомбардировок российских агрессоров.