Співачка Світлана Тарабарова розповіла, як зреклася рідного дядька з Росії.

Молодший брат мами артистки живе у РФ. Чоловік виріс у Херсоні, як і сама Світлана. Коли російські загарбники зайшли до міста та обстрілювали його, він написав сестрі виконавиці слова привітання.

– Коли обстрілювали Херсон, були бої за Антонівський міст, коли все місто було налякане від цих пострілів, моя сестра писала мені, що в неї тремтять вікна і вона не знає куди тікати, – розповіла Тарабарова.

Вона зазначила, що в цей момент їхній дядько написав сестрі Галі СМС: – Галю, нарешті вас звільнять від цих нацистів. На що вона відповіла: – Юро, ти може не знаєш, але в нас немає неонацистів, і це Росія напала, це вторгнення, це ви вбиваєте, це ви стріляєте. Ми дуже добре жили і ви це знаєте.

– Кожне літо дядько Юра приїжджав до Херсона і радів, що в нас багато дерев і все так чудово. Така українська земля. Йому промили мозок повністю. Три дні моя сестра скидала йому правдиві відео, ми всією родиною намагалися… У мене не вистачило сил і я сказала, щоб вона його заблокувала, але спочатку послала, – зазначила Тарабарова.

Артистка зазначила, що її мати виховувала свого брата, оскільки вони сироти.

– Моя мама сказала – заблокуй його, видали СМС. Ми забудемо про цю людину. У нас слово мами закон, – наголосила Світлана.

Раніше Світлана Тарабарова розповіла про свою діяльність під час війни в Україні та створення пісні Close the sky в бомбосховищі. Наразі співачка разом із дітьми перебуває на Західній Україні.

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Фото: Світлана Тарабарова