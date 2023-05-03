Организаторы Оскара 2024 изменили правила для престижной кинопремии. Обновления коснутся соцсетей и агитации голосовать за определенного номинанта, а также вечеринок.

Так, теперь членам Американской академии кинематографических искусств и наук запрещено теперь призывать пользователей соцсетей голосовать за одного из кандидатов на Оскар. Организаторы также не смогут анонимно заявлять в СМИ о своем выборе победителя.

Изменения для Оскара 2024 на соцсетях не закончились. Членам жюри запрещено проводить частные мероприятия, в том числе и вечеринки, кинопоказы, если они не имеют прямого отношения к одному из фильмов в номинантах.

Обновления в правилах появились на фоне ряда инцидентов во время Оскара 2023. К примеру, продюсер фильма Топ Ган: Мэверик Джерри Брукхаймер устроил вечеринку в своем доме, где было несколько членов жюри премии. Теперь их нельзя будет приглашать на подобные мероприятия.

Еще один скандал образовался вокруг Мишель Йео, которая победила в номинации Лучшая женская роль. В соцсетях она опубликовала публикацию Vogue, в которой ее хвалят за игру и считают, что именно она должна победить, а не Кейт Бланшетт. Теперь номинанты не смогут делать такие публикации.

Напомним, что уже раскрыта дата проведения Оскара 2024. Ежегодное мероприятие запланировано на 10 марта, а подать заявки можно будет не позже 18 ноября 2023 года.