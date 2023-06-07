Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Ось такий вигляд може мати рак: у Шеннен Доерті утворилися метастази в головному мозку

7 Червня 2023, 15:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шеннен Догерті
Джерело: Depositphotos

Зірка серіалу Зачаровані Шеннен Догерті повідомила шанувальникам сумну новину. Американська акторка сказала, що в неї утворилися метастази в головному мозку, про що вона дізналася 5 січня.

В Instagram Шеннен оприлюднила відео, на якому постала в масці, яку одягають під час опромінення мозку.

– 12 січня відбувся перший етап опромінення. Мій страх очевидний. У мене клаустрофобія, і в моєму житті багато чого відбувалося. Мені пощастило, у мене є чудові лікарі. Але цей страх… Збентеження… Час усього цього… Ось такий вигляд може мати рак, – написала вона.

Раніше Шеннен Догерті показала ще одне відео з лікарні, однак під ним вирішила нічого не розповідати, залишивши лише дату.

Уже тоді шанувальники припустили, що Догерті могли робити радіотерапію головного мозку. Нині акторка підтвердила це сама.

Шеннен Догерті бореться з онкологією з 2015 року. Саме тоді у неї виявили пухлину в молочних залозах.

Читайте також:
Шеннен ДоертіХочу залишитися живою: Шеннен Догерті про боротьбу з онкологією

Теги
Шеннен Догерті
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь