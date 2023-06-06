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Боротьба триває! Онкохвора Шеннен Догерті показалася в лікарні

6 Червня 2023, 14:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шеннен Доэрти
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Шеннен Догерті, яка бореться з раком четвертої стадії протягом багатьох років, налякала шанувальників новим відео з лікарні.

Зірка серіалу Зачаровані показала відео, яке було знято ще 9 січня. Окрім дати Шеннен більше жодної інформації не залишила, тож яку процедуру проходила – невідомо.

У коментарях припускають, що Догерті могли робити радіотерапію головного мозку, це може означати, що метастази дісталися вже й туди.

  • Рак молочної залози сумно відомий тим, що поширюється на мозок і тканини мозку.
  • Зазвичай так роблять, коли рак поширився на мозок.
  • Четверта стадія означає, що він міг поширитися на мозок, хребет.
  • Четверта стадія раку молочної залози означає, що він метастатичний для інших областей. Може бути де завгодно.
  • У неї рак і він поширився на її голову, мозок, – пишуть у коментарях.

Уперше про онкологію акторка дізналася 2015-го, проте в 2017 році їй вдалося вилікуватися й увійти в ремісію, але в 2019-му онкологія повернулася.

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