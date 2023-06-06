Американська акторка Шеннен Догерті, яка бореться з раком четвертої стадії протягом багатьох років, налякала шанувальників новим відео з лікарні.

Зірка серіалу Зачаровані показала відео, яке було знято ще 9 січня. Окрім дати Шеннен більше жодної інформації не залишила, тож яку процедуру проходила – невідомо.

У коментарях припускають, що Догерті могли робити радіотерапію головного мозку, це може означати, що метастази дісталися вже й туди.

Рак молочної залози сумно відомий тим, що поширюється на мозок і тканини мозку.

Зазвичай так роблять, коли рак поширився на мозок.

Четверта стадія означає, що він міг поширитися на мозок, хребет.

Четверта стадія раку молочної залози означає, що він метастатичний для інших областей. Може бути де завгодно.

У неї рак і він поширився на її голову, мозок, – пишуть у коментарях.

Уперше про онкологію акторка дізналася 2015-го, проте в 2017 році їй вдалося вилікуватися й увійти в ремісію, але в 2019-му онкологія повернулася.