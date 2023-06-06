Американська акторка Шеннен Догерті, яка бореться з раком четвертої стадії протягом багатьох років, налякала шанувальників новим відео з лікарні.
Зірка серіалу Зачаровані показала відео, яке було знято ще 9 січня. Окрім дати Шеннен більше жодної інформації не залишила, тож яку процедуру проходила – невідомо.
У коментарях припускають, що Догерті могли робити радіотерапію головного мозку, це може означати, що метастази дісталися вже й туди.
- Рак молочної залози сумно відомий тим, що поширюється на мозок і тканини мозку.
- Зазвичай так роблять, коли рак поширився на мозок.
- Четверта стадія означає, що він міг поширитися на мозок, хребет.
- Четверта стадія раку молочної залози означає, що він метастатичний для інших областей. Може бути де завгодно.
- У неї рак і він поширився на її голову, мозок, – пишуть у коментарях.
Уперше про онкологію акторка дізналася 2015-го, проте в 2017 році їй вдалося вилікуватися й увійти в ремісію, але в 2019-му онкологія повернулася.