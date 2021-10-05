Американська акторка і зірка серіалу Зачаровані Шеннен Догерті, яка бореться з раком четвертої стадії заявила, що її ще рано списувати з рахунків.

Зірка зазначила, що онкологія – це не вирок, тому вона не збирається опускати руки і здаватися. Крім того, акторка продовжує зніматися в фільмах.

Догерті наголосила, що стереотип про те, що люди з онкологією не можуть працювати на повну потужність – неправда.

– Я ніколи не здаюся. Я хочу діяти і продовжуватиму боротися за життя. Багатьох людей, яким ставлять діагноз «четверта стадія», неначе списують із рахунків. Вважається, що вони не можуть працювати на повну силу, але це неправда. Я вважаю акторську гру рятівною. А ще хочу, щоб люди перестали припускати, що ми приречені, і дали нам шанс довести, що тут вони неправі, – зазначила Шеннен.

Раніше Догерті висловила свою вдячність кожному дню і сказала, що прокидається з відчуттям щастя.

– Прокидаюся з відчуттям щастя, що я тут, що я процвітають. Оточена близькими, які продовжують наповнювати моє життя, і вдячна всім вам, хто ділиться зі мною своєю любов’ю й історіями, – написала вона в Instagram.

50-річна Шеннен Догерті бореться з останньою стадією раку грудей.

Вперше діагноз акторці поставили в 2015 році, проте в 2017 році їй вдалося вилікуватися й увійти в ремісію. Однак у 2019 році онкологія до неї повернулася.