Звезда сериала Зачарованные Шеннен Доэрти сообщила поклонникам грустную новость. Американская актриса сказала, что у нее образовались метастазы в головном мозге, о чем она узнала 5 января.

В Instagram Шеннен обнародовала видео, на котором предстала в маске, которую одевают во время облучения мозга.

— 12 января состоялся первый этап облучения. Мой страх очевиден. У меня клаустрофобия, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи. Но этот страх… Смущение… Время всего этого… Вот так может выглядеть рак, — написала она.

Ранее Шеннен Доэрти показала еще одно видео из больницы, однако под ним решила ничего не рассказывать, оставив лишь дату.

Уже тогда поклонники предположили, что Доэрти могли делать радиотерапию головного мозга. Сейчас актриса подтвердила это сама.

Шеннен Доэрти борется с онкологией с 2015 года. Именно тогда у нее обнаружили опухоль в молочных железах.