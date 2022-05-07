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Ось так має звучати реп на Євробаченні: реакція європейців на трек Kalush Orchestra

7 Травня 2022, 17:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra
Джерело: Eurovision

Представник України на Євробаченні 2022, гурт Kalush Orchestra, показав, як європейці реагують на трек Stefania.

На відео можна побачити, що користувачі мережі в захваті від конкурсної композиції колективу. Також у ролику присутні фрагменти з каверами на пісню Stefania.

  • З самого початку — просто неймовірно.
  • З перших нот, просто вау, хочеться посміхатися.
  • От як має звучати реп на Євробаченні!
  • Це так круто!
  • Я точно знаю свого переможця, – кажуть блогери на відео.

Учасники гурту Kalush Orchestra звернулися до фанів Євробачення та закликали голосувати за Україну.

– Йо, тут зібрані коментарі європейців на нашу Стефанію. Схоже шо пісня на українській мові дуже їм довподоби. Скоро буде Євробачення, кажіть всім хто зараз за кордоном, хай не пропустять та голосують за Україну! – йдеться у публікації.

Раніше гурт Kalush Orchestra та Україну підтримав представник Ізраїлю на Євробаченні 2022. Співак Michael Ben-David зізнався, що має українське коріння. За його словами, Україна має перемогти на Євробаченні та відвоювати свою країну.

Нагадаємо, що Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі конкурсі, який відбудеться вже у вівторок, 10 травня. Другий півфінал запланований на 12 травня, а переможця ми дізнаємося 14 травня.

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Теги
Kalush, Євробачення
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