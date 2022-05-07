Представитель Украины на Евровидении 2022, группа Kalush Orchestra, показала, как европейцы реагируют на трек Stefania.

На видео можно увидеть, что пользователи сети в восторге от конкурсной композиции коллектива. Также в ролике присутствуют фрагменты с каверами на песню Stefania.

С самого начала – просто невероятно.

С первых нот, просто вау, хочется улыбаться.

Вот как должен звучать рэп на Евровидении!

Это так круто!

Я точно знаю своего победителя, – говорят блогеры на видео.

Участники группы Kalush Orchestra обратились к фанатам Евровидения и призвали голосовать за Украину.

– Йо, здесь собраны комментарии европейцев на нашу Стефанию. Похоже, что песня на украинском языке очень им нравится. Скоро будет Евровидение, говорите всем, кто сейчас за границей, пусть не пропустят и голосуют за Украину! — говорится в публикации.

Ранее группу Kalush Orchestra и Украину поддержала представитель Израиля на Евровидении 2022. Певец Michael Ben-David признался, что у него есть украинские корни. По его словам, Украина должна победить на Евровидении и отвоевать свою страну.

Напомним, что Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале конкурса, который состоится уже во вторник, 10 мая. Второй полуфинал намечен на 12 мая, а победителя мы узнаем 14 мая.