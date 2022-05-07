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Вот так должен звучать рэп на Евровидении: реакция европейцев на трек Kalush Orchestra

7 мая 2022, 17:59
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Eurovision

Представитель Украины на Евровидении 2022, группа Kalush Orchestra, показала, как европейцы реагируют на трек Stefania.

На видео можно увидеть, что пользователи сети в восторге от конкурсной композиции коллектива. Также в ролике присутствуют фрагменты с каверами на песню Stefania.

  • С самого начала – просто невероятно.
  • С первых нот, просто вау, хочется улыбаться.
  • Вот как должен звучать рэп на Евровидении!
  • Это так круто!
  • Я точно знаю своего победителя, – говорят блогеры на видео.

Участники группы Kalush Orchestra обратились к фанатам Евровидения и призвали голосовать за Украину.

– Йо, здесь собраны комментарии европейцев на нашу Стефанию. Похоже, что песня на украинском языке очень им нравится. Скоро будет Евровидение, говорите всем, кто сейчас за границей, пусть не пропустят и голосуют за Украину! — говорится в публикации.

Ранее группу Kalush Orchestra и Украину поддержала представитель Израиля на Евровидении 2022. Певец Michael Ben-David признался, что у него есть украинские корни. По его словам, Украина должна победить на Евровидении и отвоевать свою страну.

Напомним, что Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале конкурса, который состоится уже во вторник, 10 мая. Второй полуфинал намечен на 12 мая, а победителя мы узнаем 14 мая.

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Теги
Kalush, Евровидение
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