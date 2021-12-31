Українська співачка Оля Полякова не на жарт злякала своїх шанувальників. Напередодні Нового року артистка опинилася під крапельницею.

В Instagram Оля оприлюднила відео, на якому лежить у білому халаті бліда, стомлена та сумна, а в її руці крапельниця. Спочатку Полякова не пояснила, що сталося, проте згодом вийшла з підписниками на зв’язок.

Артистка сказала, що вона захворіла та не їде на новорічний корпоратив.

– Знаєте, коли ви знущаєтеся з свого організму, то він у якийсь момент каже: Ти не можеш зупинитися? Я тебе зупиню. Так і сталося зі мною. Бережіть себе, не хворійте, шкодуйте себе, інакше можна буде отримати в новорічну ніч такий неприємний сюрприз. Побажайте мені одужання, – сказала виконавиця.

Також Оля привітала всіх із прийдешнім Новим роком 2022.

Раніше планами на новорічну ніч поділилися телеведучі Сергій Притула, Олександр Педан та Леся Нікітюк.

Притула сказав, що традиціям не зраджує – щороку зустрічає Новий рік удома з сім’єю, Педан також вважає за краще проводити час зі своїми близькими і навіть відмовився від роботи. Нікітюк, у свою чергу, ще не знає точних планів, однак їй у цьому допоможе монетка, яку вона підкидає.

Також вона сказала, що часто за допомогою монетки ухвалює різні рішення.