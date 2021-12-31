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Організм дав збій: Оля Полякова перед Новим роком потрапила під крапельницю

31 Грудня 2021, 14:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Організм дав збій: Оля Полякова перед Новим роком потрапила під крапельницю
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова не на жарт злякала своїх шанувальників. Напередодні Нового року артистка опинилася під крапельницею.

В Instagram Оля оприлюднила відео, на якому лежить у білому халаті бліда, стомлена та сумна, а в її руці крапельниця. Спочатку Полякова не пояснила, що сталося, проте згодом вийшла з підписниками на зв’язок.

Артистка сказала, що вона захворіла та не їде на новорічний корпоратив.

– Знаєте, коли ви знущаєтеся з свого організму, то він у якийсь момент каже: Ти не можеш зупинитися? Я тебе зупиню. Так і сталося зі мною. Бережіть себе, не хворійте, шкодуйте себе, інакше можна буде отримати в новорічну ніч такий неприємний сюрприз. Побажайте мені одужання, – сказала виконавиця.

Також Оля привітала всіх із прийдешнім Новим роком 2022.

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Раніше планами на новорічну ніч поділилися телеведучі Сергій Притула, Олександр Педан та Леся Нікітюк.

Притула сказав, що традиціям не зраджує – щороку зустрічає Новий рік удома з сім’єю, Педан також вважає за краще проводити час зі своїми близькими і навіть відмовився від роботи. Нікітюк, у свою чергу, ще не знає точних планів, однак їй у цьому допоможе монетка, яку вона підкидає.

Також вона сказала, що часто за допомогою монетки ухвалює різні рішення.

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