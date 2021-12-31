Украинская певица Оля Полякова не на шутку испугала своих поклонников. В канун Нового года артистка оказалась под капельницей.

В Instagram Оля обнародовала видео, на котором лежит в белом халате бледная, уставшая и грустная, а в ее руке капельница. Изначально Полякова не объяснила, что произошло, однако позже вышла с подписчиками на связь.

Артистка сказала, что она заболела и не едет на новогодний корпоратив.

— Знаете ли, когда вы издеваетесь над своим организмом, то он в какой-то момент говорит: Ты не можешь остановиться? Я тебя остановлю. Так и произошло со мной. Берегите себя, не болейте, жалейте себя, иначе можно будет получить в новогоднюю ночь вот такой неприятный сюрприз. Пожелайте мне выздоровления, — сказала исполнительница.

Также Оля поздравила всех с наступающим Новый годом 2022.

Ранее планами на новогоднюю ночь поделились телеведущие Сергей Притула, Александр Педан и Леся Никитюк.

Притула сказал, что традициям не изменяет — ежегодно встречает Новый год дома с семье, Педан также предпочитает проводить время со своими близкими и даже отказался от работы. Никитюк, в свою очередь, еще не знает точных планов, однако ей в этом поможет монетка, которую она подбрасывает.

Также она сказала, что часто с помощью монетки принимает разные решения.