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З сім’єю або за рішенням монетки: як Нікітюк, Педан та Притула зустрінуть Новий рік

30 Грудня 2021, 15:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
З сім’єю або за рішенням монетки: як Нікітюк, Педан та Притула зустрінуть Новий рік
Джерело: Новий канал

Телеведучі Нового каналу Сергій Притула, Леся Нікітюк та Олександр Педан поділилися планами на новорічні та різдвяні дні.

Сценарій ведучого шоу Хто зверху? та Діти проти зірок Сергія Притули на свята – вже справжня традиція, яка повторюється з року в рік. Новий рік він відзначає вдома із сім’єю, період до Різдва, десь три дні – з друзями у Карпатах, а саме Різдво – у мами в Збаражі.

– Цей рік не виняток. У новорічну ніч буду вдома з дружиною та дітьми. Ще обіцяли приїхати до нас куми з дітьми. Буде сімейна домашня атмосфера із застіллям, музикою, іграми, подарунками. На Різдво до мами приїжджає також мій брат із сім’єю, наші двоюрідні брати з дружинами та моя хрещена. Там таке сімейне гніздечко, де ми всі купуємося, – сміючись сказав Притула.

Леся Нікітюк розповіла, що в неї поки що планів немає, планує вирішувати за допомогою монетки.

– Або вдома, або в дворі. До речі, я так часто ухвалюю рішення. Я ж Терези по гороскопу, і часто не можу визначитися. Тому кидаю монетку та дію залежно від того, що випаде, – зізналася телеведуча.

Новорічні та різдвяні свята Олександр Педан проведе у сімейному колі. Ведучий зізнався, що навіть відмовився від роботи, бо хоче побути з дружиною та дітьми.

– Ми купили ялинку. Не встигли довезти додому, як Марік почав її прикрашати. Нас чекає справжнє позитивне свято, яке взагалі не хочеться проґавити. Ще хочемо сходити у гості до кумів. Прогулятися туди пішки, як раніше, посидіти годинку-другу, і назад додому… Можливо, коли Марик засне, подивимося новорічне кіно разом, – поділився планами Педан.

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Джерело
Новий канал
Теги
Леся Нікітюк , Новий Рік , Олександр Педан , Сергій Притула
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