Телеведучі Нового каналу Сергій Притула, Леся Нікітюк та Олександр Педан поділилися планами на новорічні та різдвяні дні.

Сценарій ведучого шоу Хто зверху? та Діти проти зірок Сергія Притули на свята – вже справжня традиція, яка повторюється з року в рік. Новий рік він відзначає вдома із сім’єю, період до Різдва, десь три дні – з друзями у Карпатах, а саме Різдво – у мами в Збаражі.

– Цей рік не виняток. У новорічну ніч буду вдома з дружиною та дітьми. Ще обіцяли приїхати до нас куми з дітьми. Буде сімейна домашня атмосфера із застіллям, музикою, іграми, подарунками. На Різдво до мами приїжджає також мій брат із сім’єю, наші двоюрідні брати з дружинами та моя хрещена. Там таке сімейне гніздечко, де ми всі купуємося, – сміючись сказав Притула.

Леся Нікітюк розповіла, що в неї поки що планів немає, планує вирішувати за допомогою монетки.

– Або вдома, або в дворі. До речі, я так часто ухвалюю рішення. Я ж Терези по гороскопу, і часто не можу визначитися. Тому кидаю монетку та дію залежно від того, що випаде, – зізналася телеведуча.

Новорічні та різдвяні свята Олександр Педан проведе у сімейному колі. Ведучий зізнався, що навіть відмовився від роботи, бо хоче побути з дружиною та дітьми.