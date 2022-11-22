Голосувати за учасників Євробачення 2023 року зможуть усі країни світу. Про це повідомляється у Instagram-сторінці міжнародного конкурсу.

Так, тепер голосувати зможуть не лише жителі країн, які беруть участь у заході. Серед інших змін у системі голосування – лише глядачі вирішуватимуть долю артистів у півфіналі.

Втім, на фіналі Євробачення 2023 будуть важливими не лише голоси глядачів, а й членів журі.

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Нагадаємо, що незабаром ми дізнаємося, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2023. Журі Нацвідбору вже склали список із претендентів – лише 10 учасників, які боротимуться за можливість показати свій талант у Ліверпулі перед усім цивілізованим світом.

Серед потенційних представників України – Jerry Heil та TVORCHI, які вже широко відомі в межах нашої країни. Ім’я переможця Нацвідбору ми вже дізнаємось у грудні 2022 року. Представник отримає час до травня, щоб підготувати свій виступ для великої сцени.

Так, судитимуть їх також зіркові українці – якщо ніхто не відмовиться від участі в Нацвідборі, то крісла журі займуть співачка Джамала, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.