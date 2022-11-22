Голосовать за участников Евровидения 2023 смогут все страны мира. Об этом сообщается в Instagram-странице международного конкурса.

Так, теперь голосовать смогут не только жители стран, которые участвуют в мероприятии. Среди других изменений в системе голосования — только зрители будут решать судьбу артистов в полуфинале.

Впрочем, на финале Евровидения 2023 будут важны не только голоса зрителей, но и членов жюри.

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Напомним, что совсем скоро мы узнаем, кто будет представлять Украину на Евровидении 2023. Жюри Нацотбора уже составили список из претендентов — всего 10 участников, которые будут бороться за возможность показать свой талант в Ливерпуле перед всем цивилизованным миром.

Среди потенциальных представителей Украины — Jerry Heil и TVORCHI, которые уже широко известны в пределах нашей страны. Имя победителя Нацотбора мы уже узнаем в декабре 2022 года. Представитель получит времени до мая, чтобы подготовить свое выступление для большой сцены.

Так, судить их также будут звездные украинцы — если никто не откажется от участия в Нацотборе, то кресла жюри займут певица Джамала, лидер группы Антитела Тарас Тополя и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.