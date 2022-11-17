Оргкомитет Нацотбора на Евровидение 2023 года объявил шортлист участников. Кто выступит в финале отбора на Евровидение 2023 – список смотрите в материале.
- 2TONE — Квітка
- Angelina — Stronger
- DEMCHUK — Alive
- FIINKA — Довбуш
- Jerry Heil — When God shut the door
- KRUTЬ — Колискова
- Moisei — I’m Not Alone
- OY Sound System — Ой, тужу
- Tember Blanche — Я вдома
- TVORCHI — Heart Of Steel
Напомним, в полном списке участников Евровидения 2023 было 36 артистов — как известные, так и те, о которых украинцы узнали впервые.
Позже Lue Bason отказался от участия в Нацотборе на Евровидении 2023 — участнику не понравился вайб онлайн-отбора, а также “затягивание” с оглашением списка финалистов.
Сейчас смотрят
Кто поедет на Евровидение 2023 от Украины, узнаем уже в следующем месяце — финал Нацотбора запланирован на 17 декабря. Ради безопасности участники будут петь в укрытии.
Читайте также:Названы имена трех судей Нацотбора на Евровидение 2023