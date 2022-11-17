Оргкомитет Нацотбора на Евровидение 2023 года объявил шортлист участников. Кто выступит в финале отбора на Евровидение 2023 – список смотрите в материале.

2TONE — Квітка Angelina — Stronger DEMCHUK — Alive FIINKA — Довбуш Jerry Heil — When God shut the door KRUTЬ — Колискова Moisei — I’m Not Alone OY Sound System — Ой, тужу Tember Blanche — Я вдома TVORCHI — Heart Of Steel

Напомним, в полном списке участников Евровидения 2023 было 36 артистов — как известные, так и те, о которых украинцы узнали впервые.

Позже Lue Bason отказался от участия в Нацотборе на Евровидении 2023 — участнику не понравился вайб онлайн-отбора, а также “затягивание” с оглашением списка финалистов.

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Кто поедет на Евровидение 2023 от Украины, узнаем уже в следующем месяце — финал Нацотбора запланирован на 17 декабря. Ради безопасности участники будут петь в укрытии.