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Кто представит Украину на Евровидении 2023: определились финалисты Нацотбора

17 ноября 2022, 11:04
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Євробачення
Источник: Depositphotos

Оргкомитет Нацотбора на Евровидение 2023 года объявил шортлист участников. Кто выступит в финале отбора на Евровидение 2023 – список смотрите в материале.

  1. 2TONE — Квітка
  2. Angelina — Stronger
  3. DEMCHUK — Alive
  4. FIINKA — Довбуш
  5. Jerry Heil — When God shut the door
  6. KRUTЬ — Колискова
  7. Moisei — I’m Not Alone
  8. OY Sound System — Ой, тужу
  9. Tember Blanche — Я вдома
  10. TVORCHI — Heart Of Steel


Напомним, в полном списке участников Евровидения 2023 было 36 артистов — как известные, так и те, о которых украинцы узнали впервые.

Позже Lue Bason отказался от участия в Нацотборе на Евровидении 2023 — участнику не понравился вайб онлайн-отбора, а также “затягивание” с оглашением списка финалистов.

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Кто поедет на Евровидение 2023 от Украины, узнаем уже в следующем месяце — финал Нацотбора запланирован на 17 декабря. Ради безопасности участники будут петь в укрытии.

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