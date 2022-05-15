Грузія та Азербайджан заявили про помилки з балами для України на Євробаченні

У Грузії та Азербайджані здивувалися таблицями результатів голосувань у фіналі Євробачення 2022 на екрані — оцінки відрізнялися від тих, які були виставлені членами журі.

У фіналі Євробачення 2022 року виграв український гурт Kalush Orchestra – загалом вони отримали 631 бал від глядачів та суддів. Наразі стало відомо, що реальні результати могли бути іншими.

Коли свої оцінки оголошували судді, черга дійшла до Азербайджану. У цей час було заявлено, що через технічні неполадки озвучуватиме оцінку представник Європейського союзу мовлення. Аналогічна ситуація трапилася і з Грузією.

У прямому ефірі заявили, що максимальні 12 балів від Азербайджану здобула Велика Британія. Пізніше в ефірі програми Sabaha saxlamayaq телеведуча Нармін Салманова заявила про подив, коли побачила таблицю результатів. Нармін додала, що Азербайджан віддав 12 балів Україні, а проблем із трансляцією не було. За цим інцидентом зараз ведеться розгляд.

Схожа ситуація трапилася і з Грузією – у місцевих ЗМІ повідомили, що максимальні 12 балів поставили Україні, про що свідчать документи.

– На Євробачення національне журі від Грузії поставило найвищу оцінку – перше місце Україні, що означає 12 балів. Про це свідчить нотаріально завірений документ, надісланий організаторам конкурсу Євробачення, – заявили на сайті Першого Каналу Грузії.

У зв’язку з цим грузинський мовник уточнює деталі в організаторів музичного заходу.