Помер російський та радянський сценарист та режисер Віктор Мережко. Режисер помер у реанімації петербурзької клініки МВС.

За словами доньки Мережка Марії, причиною смерті стали ускладнення після коронавірусу.

Режисер заразився Covid-19 перед Новим роком, проте їхати до лікарні він не хотів, тому займався самолікуванням. На початку січня його таки госпіталізували.

– Це був, мабуть, коронавірус. Але тато відмахувався: саме минеться, звичайна застуда. І займався самолікуванням, – розповіла донька Віктора Мережка Марія.

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Вона додала, що лише 10 січня її батька зі скандалом відвезли на комп’ютерну томографію.

Згідно з дослідженням, одна легеня була вражена на 90%, а друга — на 95%. Лікарям вдалося очистити легені до 65%.

– Він почав ходити, жартував, лікарі робили оптимістичні прогнози. І раптом у тата віднялася нога. Вирішили робити термінову операцію, ввели його під наркоз. Після тієї операції, яка лише виявила якийсь згусток крові, батько почав згасати… Буквально за тиждень пішов, – поділилася Марія.

Попри те, що Мережко останні 10 років прожив у Петербурзі, його поховають на Троєкуровському цвинтарі у Москві біля дружини – це була його остання воля.

Що відомо про Віктора Мережка

Віктор Мережко народився 1937 року в Ростовській області (Росія). У 1968 році він закінчив ВДІК (сценарист).

У повнометражному кіно Мережко дебютував у 1971 році. Тоді за його сценарієм зняли картину Тигри на льоду. Загалом за його сценаріями зняли понад 50 фільмів: Привіт і прощай, Трин-трава, Рідня, Йдучи — йди та Нічні забави.

Також Мережко виступав і як режисер серіалів: Сонька Золота Ручка, Оголошені у розшук та Сонька: продовження легенди.