30 січня стало відомо про смерть 85-річного російського актора Леоніда Куравльова.

Сумну новину озвучили в Союзі кінематографістів.

У січні, крім коронавірусу, в кіноактора діагностували цереброваскулярне захворювання, хронічну ішемію головного мозку третього ступеня та псевдобульбарний синдром.

За тиждень до смерті Леоніда Куравльова перевели до московського хоспісу, оскільки він потребував паліативної допомоги.

Факти ICTV пропонують ознайомитись із біографією актора та його найяскравішими ролями в кіно.

Біографія Леоніда Куравльова

Відомий російський актор народився 8 жовтня 1936 року в Москві в родині слюсаря та перукарки.

У 1941 році матір Леоніда Валентину вислали до Мурманської області. П’ятирічний Леонід поїхав разом із нею. Прожили вони в засланні десять років.

Повернувшись до Москви, закінчив школу та з другої спроби став студентом ВДІКу.

Акторську професію Леонід Куравльов обрав, дослухавшись до поради двоюрідної сестри.

Дівчина пожартувала, що під час вступу Леонідові не знадобляться точні науки, які він ніяк не міг опанувати в школі.

Навчався Куравльов на курсі Бориса Бібікова. Закінчив виш він у 1960 році та влаштувався до театру-студії кіноактора.

У 1965 році йому присвоїли звання заслуженого артиста СРСР, а за 12 років – народного.

Леонід Куравльов одружився із вчителькою англійської мови Ніною (померла через два роки після золотого весілля).

У Леоніда Куравльова є двоє дітей – син і дочка (закінчила Щукінський інститут).

Фільмографія

Леонід Куравльов зіграв понад у 200 стрічках.

Дебютував у кіно ще студентом-третьокурсником. У 1958 році він зіграв роль солдата-сапера Морозова у фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона Сьогодні звільнення не буде…

За два роки після цього знову зіграв військового – матроса Камушкіна у фільмі Мічман Панін.

Також у 1960 році він знявся в першій режисерській, а також дипломній роботі Василя Шукшина Из Лебяжего сообщают.

Народну славу здобув після виконання ролей Жоржа Милославського у фільмі Іван Васильович змінює професію (1973 рік) та Афоні в однойменному фільмі 1975 року.

Запам’ятались глядачеві також його ролі Міші Дятлова у фільмі Найчарівніша та найпривабливіша (1985 рік), німецького агента фон Борка в екранізації Шерлока Холмса (1986), а також Шури Балаганова в Золотому теляті (1968).

Останню роль у кіно зіграв у 2015 році (стрічка Увесь цей Джем).

Леонід Куравльов озвучував також анімаційні фільми. Його голосом говорить розбійник у мульфільмі Айболить та Бармалей (1973), а також Вакула в Ночі перед Різдвом (1997).