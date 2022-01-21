У США помер відомий комік Луї Андерсон. Він боровся із агресивною формою раку крові.

Залишається невідомим, коли йому поставили діагноз. Але ЗМІ пишуть, що комік нещодавно лікувався у лікарні Вегаса. Луї Андерсону було 68 років.

Що відомо про Луї Андерсона

За свою більш ніж 30-річну кар’єру триразовий володар премії Еммі став відомим як один із найулюбленіших коміків Америки. Він був названий Одним із 100 найкращих стендап-коміків всіх часів за версією Comedy Central.

Луї дебютував як стендап-комік у Вечірньому шоу ще 1984 року. І з того часу його ім’я стало номінальним, він знявся у безлічі телешоу та фільмів:

Поїздка в Америку, Грейс у вогні, Баскетс. Останній з ним фільм датується 2021 роком. Йдеться про картину Поїздка до Америки 2.

Особливе місце у житті Луї займали мультфільми. Після публікації своєї автобіографічної книги артист випустив мультсеріал Життя з Луї, який став хітом, побудованим на спогадах з дитинства Андерсона.

Також він брав участь у створенні інших мультфільмів, зокрема Том іде до мера, Жахливі пригоди Біллі та Менді.

Луї продовжував гастролювати у всьому світі, перш ніж його госпіталізували у січні 2022 року.