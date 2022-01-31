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Операция не помогла: режиссер Виктор Мережко умер от последствий коронавируса

31 января 2022, 09:34
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Операция не помогла: режиссер Виктор Мережко умер от последствий коронавируса

Умер российский и советский сценарист и режиссер Виктор Мережко. Режиссер скончался в реанимации петербургской клиники МВД.

По словам дочери Мережко Марии, причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Режиссер заразился Covid-19 перед Новым годом, однако ехать в больницу он не хотел, поэтому занимался самолечением. В начале января его таки госпитализировали.

— Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением, — рассказала дочь Виктора Мережко Мария.

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Она добавила, что только 10 января ее отца со скандалом отвезли на компьютерную томографию.

Согласно исследованию, одно легкое было поражено на 90%, а второе — на 95%. Врачам удалось очистить легкие до 65%.

— Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусток крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел, — поделилась Мария.

Несмотря на то, что Мережко последние 10 лет прожил в Петербурге, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве возле жены — это была его последняя воля.

Что известно о Викторе Мережко

Виктор Мережко родился в 1937 году в Ростовской области (Россия). В 1968 году он закончил ВГИК (сценарист).

В полнометражном кино Мережко дебютировал в 1971 году. Тогда по его сценарию сняли картину Тигры на льду. Всего по его сценариям сняли более 50 фильмов: Здравствуй и прощай, Трын-трава, Родня, Уходя — уходи и Ночные забавы.

Также Мережко выступал и как режиссер сериалов: Сонька Золотая Ручка, Объявлены в розыск и Сонька: продолжение легенды.

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