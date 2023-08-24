Співачка Оля Полякова випустила новий трек Пташка на День Незалежності України. До роботи також показали і кліп, у якому знялася юна українка, що постраждала від рук армії РФ.

За словами співачки, пісня є символом незламності всіх тих, хто потерпає від війни, розв’язаної Росією. До роботи також зняли і кліп, головною героїнею якого стала дівчинка Яна, яка постраждала під час обстрілу вокзалу в Краматорську.

Через черговий терор з боку РФ 11-річна дівчинка втратила обидві ноги і проходила реабілітацію в Україні та США. Завдяки протезам вона знову може жити на повну – ходити, кататися на велосипеді та подорожувати.

– Пісня присвячена всім жертвам війни і тим, хто потребує підтримки в ці трагічні для країни часи. А Яна і її мама Оксана – як символи незламності, приклади справжньої волі, краси і неймовірної жаги до життя, – описала свою пісню Полякова.

Шанувальники артистки оцінили її роботу:

Дівчинко, мила, сильна і ніжна, будь щаслива, незважаючи ні на що!

Нарешті. Як я чекав прем’єри саме цієї пісні. Дякую вам, Олю, за цю неймовірну творчість!

Неймовірні, незламні діти. Зі сльозами на очах – пишаюся!

Який дорослий погляд у цієї дитини, аж мурашки по шкірі. Удачі тобі, красуне.

До Дня Незалежності України Тарас Тополя написав вірш, у якому йдеться про довгоочікувану перемогу. Слова артиста також уміло зворушили користувачів мережі.