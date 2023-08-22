Олександр Пономарьов, Михайло Хома (Dzidzio), Тарас Тополя з Антитіл та Нікіта Алєксєєв (Alekseev) випустили нову пісню під назвою Миліша. Вона була написана ще до початку повномасштабного вторгнення.

Автором слів і музики є Пономарьов – саме до нього приєдналися інші зіркові артисти. Квартет виконав пісню про кохану жінку, яка серед усіх інших наймиліша.

Сам Пономарьов заявив, що планував випустити роботу ще на початку весни 2022 року.

– Зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром, показав нову пісню. Я розповів йому, що планував реліз на 1 березня минулого року. Він відповів, що її потрібно терміново випускати, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно, щоб було більше весіль! Дякую за поштовх, Святе! – заявив композитор.

Користувачі мережі вже оцінили роботу українських музикантів:

Дякую за чудову пісню, такі приємні емоції викликає.

Чудова пісня, така легка, мелодійна і від душі і для душі!

Дорогі хлопці, щира подяка і низький уклін за те, що в такий важкий час маєте в душі любов і несете її людям.

Черговий шедевр від Олександра! Тарас Тополя своїм співом торкнувся серця… Усі хлопці неперевершені.

Не виключено, що саме цю пісню виконає Тарас Тополя в Криму. Нагадаємо, що Антитіла анонсували концерт у Ялті 2024 року – артисти навіть почали продаж квитків, ціни на які починаються від 900 грн.