Український співак і соліст гурту Антитіла Тарас Тополя оригінально привітав українців із Днем Незалежності – він поділився віршем, який склав на честь свята.
В Instagram він опублікував відео, в якому читає свій вірш. У ролику артист красується в темно-зеленій вишиванці з білим орнаментом із птахами та різною рослинністю.
Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,
Хтось вдягне форму, ту, що вчора нову придбав за бойові.
І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,
Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.
Хтось на три дні розпустить офіс,
Змістить дедлайни і зумкол,
Хтось сам не вийде на роботу
І вимкне тихо телефон.
Хтось усю ніч буде в дорозі,
Щоб встигнути у перший ряд,
А хтось повірити невзмозі
На Бєлгород пальне снаряд.
Хтось вип‘є віскі і заплаче,
Порушивши устав, наказ,
Хтось витре сопельки малечі
І вишиванку вдягне вперший раз.
І всі, подякувавши Богу,
Мільйони соколів, синиць, горобенят,
Щоб святкувати перемогу
Всі злетимося на парад.
Там буде слава і пошана
Там буде гордість, сила, честь
Там буде совість, будуть рани,
Там буде щит і буде меч.
Там будуть жовто-сині очі,
Там буде радість, буде гнів.
Там крокуватимуть до ночі
Шеренги доньок і синів.
Тих, що боролися, як вміли
І виграли фінальний бій
Тих, що не стали на коліна
Перед ордою холуїв.
Ми станем на коліно, звісно,
Лиш перед тими, хто вже на щиті
Пішли Героями у небо чисте,
І дивляться на нас згори.
Ми схилим голови донизу
Під прапором над нами впоперек
У шану тим, хто дав нам візу,
В майбутнє оплативши чек.
Ціною власного здоров‘я,
Життя ціною, що її
У світі вище не існує
Існує борг, де всі ми – боржники.
Я знаю, так воно і буде
Все, що у цих рядках сказав
І разом ми її здобудем
Цю Перемогу, бо вже час настав.
Бо Незалежність це найперше – Люди
Народ, об’єднаний у сплав,
А на параді клаптик на газоні
Тобі давно забронював.
Тарас присвятив свою роботу перемозі України в цій важкій війні та параду, на якому українці вшановуватимуть пам’ять тих, хто віддав життя за вільне небо.
Користувачі мережі оцінили творчість Тополі:
- Ой, як потужно, сльози котяться, спасибі, Тарасе, за такі слова.
- Мрію почути цей вірш наступного року в цей самий День Незалежності України, в нашій Україні, вільній державі.
- Слава Україні та її захисникам з усіх віків на всі віки!
- Дякую. Плачу. Неймовірно.
Нагадаємо, що Тарас разом зі своїм музичним гуртом з перших днів війни захищає Україну зі зброєю в руках. За заслуги учасників Антитіл нагородили медалями за оборону міста-героя Харкова.