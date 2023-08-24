Український співак і соліст гурту Антитіла Тарас Тополя оригінально привітав українців із Днем Незалежності – він поділився віршем, який склав на честь свята.

В Instagram він опублікував відео, в якому читає свій вірш. У ролику артист красується в темно-зеленій вишиванці з білим орнаментом із птахами та різною рослинністю.

Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,

Хтось вдягне форму, ту, що вчора нову придбав за бойові.

І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,

Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.

Хтось на три дні розпустить офіс,

Змістить дедлайни і зумкол,

Хтось сам не вийде на роботу

І вимкне тихо телефон.

Хтось усю ніч буде в дорозі,

Щоб встигнути у перший ряд,

А хтось повірити невзмозі

На Бєлгород пальне снаряд.

Хтось вип‘є віскі і заплаче,

Порушивши устав, наказ,

Хтось витре сопельки малечі

І вишиванку вдягне вперший раз.

І всі, подякувавши Богу,

Мільйони соколів, синиць, горобенят,

Щоб святкувати перемогу

Всі злетимося на парад.

Там буде слава і пошана

Там буде гордість, сила, честь

Там буде совість, будуть рани,

Там буде щит і буде меч.

Там будуть жовто-сині очі,

Там буде радість, буде гнів.

Там крокуватимуть до ночі

Шеренги доньок і синів.

Тих, що боролися, як вміли

І виграли фінальний бій

Тих, що не стали на коліна

Перед ордою холуїв.

Ми станем на коліно, звісно,

Лиш перед тими, хто вже на щиті

Пішли Героями у небо чисте,

І дивляться на нас згори.

Ми схилим голови донизу

Під прапором над нами впоперек

У шану тим, хто дав нам візу,

В майбутнє оплативши чек.

Ціною власного здоров‘я,

Життя ціною, що її

У світі вище не існує

Існує борг, де всі ми – боржники.

Я знаю, так воно і буде

Все, що у цих рядках сказав

І разом ми її здобудем

Цю Перемогу, бо вже час настав.

Бо Незалежність це найперше – Люди

Народ, об’єднаний у сплав,

А на параді клаптик на газоні

Тобі давно забронював.

Тарас присвятив свою роботу перемозі України в цій важкій війні та параду, на якому українці вшановуватимуть пам’ять тих, хто віддав життя за вільне небо.

Користувачі мережі оцінили творчість Тополі:

Ой, як потужно, сльози котяться, спасибі, Тарасе, за такі слова.

Мрію почути цей вірш наступного року в цей самий День Незалежності України, в нашій Україні, вільній державі.

Слава Україні та її захисникам з усіх віків на всі віки!

Дякую. Плачу. Неймовірно.

Нагадаємо, що Тарас разом зі своїм музичним гуртом з перших днів війни захищає Україну зі зброєю в руках. За заслуги учасників Антитіл нагородили медалями за оборону міста-героя Харкова.