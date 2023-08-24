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Про довгоочікувану перемогу: Тарас Тополя зворушив українців віршем до Дня Незалежності

24 Серпня 2023, 13:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тополя

Український співак і соліст гурту Антитіла Тарас Тополя оригінально привітав українців із Днем Незалежності – він поділився віршем, який склав на честь свята.

В Instagram він опублікував відео, в якому читає свій вірш. У ролику артист красується в темно-зеленій вишиванці з білим орнаментом із птахами та різною рослинністю.

Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,
Хтось вдягне форму, ту, що вчора нову придбав за бойові.
І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,
Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.

Хтось на три дні розпустить офіс,
Змістить дедлайни і зумкол,
Хтось сам не вийде на роботу
І вимкне тихо телефон.

Хтось усю ніч буде в дорозі,
Щоб встигнути у перший ряд,
А хтось повірити невзмозі
На Бєлгород пальне снаряд.

Хтось вип‘є віскі і заплаче,
Порушивши устав, наказ,
Хтось витре сопельки малечі
І вишиванку вдягне вперший раз.

І всі, подякувавши Богу,
Мільйони соколів, синиць, горобенят,
Щоб святкувати перемогу
Всі злетимося на парад.

Там буде слава і пошана
Там буде гордість, сила, честь
Там буде совість, будуть рани,
Там буде щит і буде меч.

Там будуть жовто-сині очі,
Там буде радість, буде гнів.
Там крокуватимуть до ночі
Шеренги доньок і синів.

Тих, що боролися, як вміли
І виграли фінальний бій
Тих, що не стали на коліна
Перед ордою холуїв.

Ми станем на коліно, звісно,
Лиш перед тими, хто вже на щиті
Пішли Героями у небо чисте,
І дивляться на нас згори.

Ми схилим голови донизу
Під прапором над нами впоперек
У шану тим, хто дав нам візу,
В майбутнє оплативши чек.

Ціною власного здоров‘я,
Життя ціною, що її
У світі вище не існує
Існує борг, де всі ми – боржники.

Я знаю, так воно і буде
Все, що у цих рядках сказав
І разом ми її здобудем
Цю Перемогу, бо вже час настав.

Бо Незалежність це найперше – Люди
Народ, об’єднаний у сплав,
А на параді клаптик на газоні
Тобі давно забронював.

Тарас присвятив свою роботу перемозі України в цій важкій війні та параду, на якому українці вшановуватимуть пам’ять тих, хто віддав життя за вільне небо.

Користувачі мережі оцінили творчість Тополі:

  • Ой, як потужно, сльози котяться, спасибі, Тарасе, за такі слова.
  • Мрію почути цей вірш наступного року в цей самий День Незалежності України, в нашій Україні, вільній державі.
  • Слава Україні та її захисникам з усіх віків на всі віки!
  • Дякую. Плачу. Неймовірно.
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Нагадаємо, що Тарас разом зі своїм музичним гуртом з перших днів війни захищає Україну зі зброєю в руках. За заслуги учасників Антитіл нагородили медалями за оборону міста-героя Харкова.

Теги
День Незалежності Тарас Тополя
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