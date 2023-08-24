Певица Оля Полякова выпустила новый трек Пташка на День Независимости Украины. К работе также показали и клип, в котором снялась юная украинка, пострадавшая от рук армии РФ.

По словам певицы, песня является символом стойкости всех тех, кто страдает от войны, развязанной Россией. К работе также сняли и клип, главной героиней которого стала девочка Яна, пострадавшая во время обстрела вокзала в Краматорске.

Из-за очередного террора со стороны РФ 11-летняя девочка потеряла обе ноги и проходила реабилитацию в Украине и США. Благодаря протезам она снова может жить на полную — ходить, кататься на велосипеде и путешествовать.

— Песня посвящена всем жертвам войны и тем, кто нуждается в поддержке в эти трагические для страны времена. А Яна и ее мама Оксана — как символы несокрушимости, примеры настоящей воли, красоты и невероятной жажды жизни, — описала свою песню Полякова.

Поклонники артистки оценили ее работу:

Девочка, милая, сильная и нежная, будь счастлива, несмотря ни на что!

Наконец-то. Как я ждал премьеры именно этой песни. Спасибо вам, Оля, за это невероятное творчество!

Невероятные, несокрушимые дети. Со слезами на глазах — горжусь!

Какой взрослый взгляд у этого ребенка, аж мурашки по коже. Удачи тебе, красавица.

Ко Дню Независимости Украины Тарас Тополя написал стих, в котором говорится о долгожданной победе. Слова артиста также умело растрогали пользователей сети.