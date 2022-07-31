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Ольга Сумська розповіла про заробіток під час війни: Четвертий місяць без роботи

31 Липня 2022, 20:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ольга Сумська розповіла про заробіток під час війни: Четвертий місяць без роботи

Українська акторка Ольга Сумська розповіла про заробіток під час війни. Зірка зізналася, що без роботи вона вже четвертий місяць.

В одному з останніх інтерв’ю артистка заявила, що вперше з лютого вирушила до гастрольного туру лише в липні – актори порадували мешканців Одеси, Білої Церкви та Києва. Однак, зароблені гроші також йдуть на допомогу нашим захисникам.

– 20% від зборів продюсерів йдуть на ЗСУ. Про це навіть повідомляється на наших афішах, – розповіла Ольга.

Зірка зізналася, що збори не великі, адже зібрати повну залу в умовах війни буває нелегко. Тим більше з огляду на тенденцію росіян стріляти по тих будинках, де теоретично може бути велика кількість людей.

Зараз дивляться

– Ми четвертий місяць без роботи. Живемо на заощадження, тримаємось, не падаємо духом. Народні артисти мають бути з народом, і це наш сьогоднішній слоган, – додала Ольга.

Далеко не всі зірки вирішили залишитися в Україні на тлі війни – днями Маша Єфросиніна розповіла, чому покинула країну. Блогерка зізналася, що дуже переймається дітьми, і материнський інстинкт заважає її робочому процесу. Навіть із чоловіком вона бачилася з кінця лютого лише один раз, оскільки він виїхати не міг легально, поки не отримав перепустку.

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Джерело
24 канал
Теги
Війна в Україні Ольга Сумська
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