Ольга Сумська розповіла про заробіток під час війни: Четвертий місяць без роботи

Українська акторка Ольга Сумська розповіла про заробіток під час війни. Зірка зізналася, що без роботи вона вже четвертий місяць.

В одному з останніх інтерв’ю артистка заявила, що вперше з лютого вирушила до гастрольного туру лише в липні – актори порадували мешканців Одеси, Білої Церкви та Києва. Однак, зароблені гроші також йдуть на допомогу нашим захисникам.

– 20% від зборів продюсерів йдуть на ЗСУ. Про це навіть повідомляється на наших афішах, – розповіла Ольга.

Зірка зізналася, що збори не великі, адже зібрати повну залу в умовах війни буває нелегко. Тим більше з огляду на тенденцію росіян стріляти по тих будинках, де теоретично може бути велика кількість людей.

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– Ми четвертий місяць без роботи. Живемо на заощадження, тримаємось, не падаємо духом. Народні артисти мають бути з народом, і це наш сьогоднішній слоган, – додала Ольга.

Далеко не всі зірки вирішили залишитися в Україні на тлі війни – днями Маша Єфросиніна розповіла, чому покинула країну. Блогерка зізналася, що дуже переймається дітьми, і материнський інстинкт заважає її робочому процесу. Навіть із чоловіком вона бачилася з кінця лютого лише один раз, оскільки він виїхати не міг легально, поки не отримав перепустку.