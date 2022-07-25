Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що думає про зрадницю-співачку Таїсію Повалій.

За словами Сумської, Повалій перейшла всі кордони. Про це вона заявила в ефірі телемарафону FreeDom.

– Дуже боляче і якось не віриться, що це відбувається з Таїсією. Знаєте, мабуть спалила мости. Є якась грань, вона її перейшла, – зауважила Ольга.

Артистка зізналася, що лише один російський колега їй написав із початку повномасштабної війни – актор Ігор Скрипко. Також регулярно підтримує її й близька подруга з РФ, ім’я якої Сумська не може розкрити.

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– Дзвонять та коментують ті люди, які виїхали з країни… Є й ті, хто дзвонить практично через день – моя подруга, вона в Москві та їй дуже складно. Це одна людина, яка мені телефонує весь час і всім серцем з Україною. Вона відмовилася від усіх проявів там. Вона дуже публічна особистість, – зауважила акторка.

Повалій, яка родом із Київської області, активно підтримує дії влади РФ та повномасштабну війну в Україні. Артистка неодноразово показувала це своїми цинічними діями.

Так, наприклад, 9 травня Таїсія Повалій заспівала Пісню про рушник на Дні перемоги в Росії українською мовою. Також вона з’являлася на сцені в Кремлі з путіністами – Стасом Михайловим та Миколою Басковим.

Нещодавно артистка виступила і в Білорусії, назвавши цю країну одним із своїх будинків.