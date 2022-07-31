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Ольга Сумская рассказала о заработке во время войны: Четвертый месяц без работы

31 июля 2022, 20:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ольга Сумская рассказала о заработке во время войны: Четвертый месяц без работы

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о заработке во время войны. Звезда призналась, что без работы она уже четвертый месяц.

В одном из последних интервью артистка заявила, что впервые с февраля отправилась в гастрольный тур только в июле — актеры порадовали жителей Одессы, Белой Церкви и Киева. Однако заработанные деньги также идут на помощь нашим защитникам.

— 20% от сборов продюссеров идут на ВСУ. Об этом даже сообщается на наших афишах, — рассказала Ольга.

Звезда призналась, что сборы не большие, ведь собрать полный зал в условиях войны бывает нелегко. Тем более, учитывая тенденцию россиян стрелять по тем зданиям, где теоретически может находиться большое количество людей.

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— Мы четвертый месяц без работы. Живем на сбережения, держимся, не падаем духом. Народные артисты должны быть с народом, и это наш сегодняшний слоган, — добавила Ольга.

Далеко не все звезды решили остаться в Украине на фоне войны — на днях Маша Ефросинина рассказала, почему покинула страну. Блогерка призналась, что очень переживает за детей, и материнский инстинкт мешает ее рабочему процессу. Даже с мужем она виделась с конца февраля всего один раз, поскольку он выехать не мог легально, пока не получил пропуск.

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Источник
24 канал
Теги
Війна в Україні Ольга Сумська
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