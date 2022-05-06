Українська актриса театру та кіно Олеся Жураківська розповіла, чим зараз займається під час війни, а також про мистецтво у цей нелегкий час.

– Я докладала максимум зусиль, щоб не згасло внутрішнє полум’я, бажання творити та спілкуватися з людьми. Я опинилася в епіцентрі – між Звенигородкою та Бишевом Макарівського району. Було дуже складно та страшно. За цей час ми спонукали наше суспільство до того, щоб наситити простір українською літературою, поезією та прозою. Я також їздила до Гостомеля – знімала коротке відео на тлі тих жахів. Також читали українську поезію – поєднували життя та смерть, і життя завжди перемагає, – розповіла Олеся.

Акторка додала, що також взяла участь у цікавому міжнародному проєкті.

– Наші колеги запропонували мені озвучити українською, англійською та німецькою мовами Лісову пісню Лесі Українки. Це було дуже цікаво – я знімала сама себе на камеру, а потім вони змонтували фільм, який зараз поїде на фестиваль, – поділилася історією Олеся.

Знаменитість також вважає, що потрібно підтримувати зв’язок зі своїми шанувальниками та глядачами.

На початку березня Жураківська розповіла, що вона займається під час війни. Акторка читала діткам книги, а також підтримувала тих, хто був змушений покинути свій рідний дім.