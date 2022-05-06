Автор проєкту Рагулі Тетяна Микитенко розповіла про приховані наративи російських блогерів та лібералів. Тетяна розповіла, чому не варто дивитись навіть інтерв’ю з ними.

– Месседжі російських блогерів та лібералів дуже відрізняються від тих посилів, які були ще на початку війни. У лютому вони сподівалися, що РФ вдасться здійснити свій бліцкриг – вони чекали на вирішення ситуації. Але коли вони усвідомили, що армії не вдається наступати, вони почали перефарбовуватись, причому у кілька фаз, – розповіла експерт.

Тетяна зараховує до ліберальних блогерів Варламова, Каца, Невзорова та Латиніну.

– Вони почали говорити, що тактика Росії програшна та непродумана. Це виглядало як співчуття українцям, але і як претензія до Кремля, який не зміг організувати блискучу перемогу. Через кілька тижнів почали з’являтися повідомлення про заперечення того, що відбувається в Україні, – вони ставили під сумнів те, що відбувалося в Бучі й відбувається в Маріуполі, – додала Микитенко.

Тетяна запевняє, що після стадії заперечення у блогерів почали падати рейтинги – щоб хоч якось утримати аудиторію, вони змінили свої посили. Тепер уже йдеться про невинуватість росіян у тому, що відбувається, що нібито народ просто перебуває в заручниках у Путіна. На сьогодні це найголовніший посил – спроби виправдати росіян в очах усього світу, звалюючи провину лише на Кремль.